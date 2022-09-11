Йошкар-Ола, 11 сентября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 10:00 мск 11 сентября явка на выборах главы республики составила 5,21%. Об этом свидетельствуют данные портала ГАС Выборы. На избирательные участки пришли 27,6 тыс. человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Максимально активно на указанный час голосуют жители Сернурского района — здесь на участки пришли 10,19% от общего числа зарегистрированных в регионе избирателей, в Килемарском районе — 9,71%, в Мари-Турекском — 9,50%.

При этом в Йошкар-Оле явка составляет от 2,82% до 3,04%, в Волжске — 4,27%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл на выборах главы республики в 8:00 11 сентября открылись 503 избирательных участка. Кроме главы республики жители Марий Эл выбирают депутата регионального парламента, а также участвуют в шести муниципальных кампаниях. По состоянию на 1 июля текущего года в списки избирателей внесены 530 425 человек.

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