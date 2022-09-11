Владимир, 11 сентября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Явка избирателей на выборы губернатора Владимирской области к 10:00 11 сентября составила 19,49%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные системы ГАС «Выборы».

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Отметим, что за два дня голосования в регионе, 9 и 10 сентября, на участки пришли 18,5% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 по 11 сентября жители Владимирской области выбирают губернатора. Проголосовать на выборах можно до 20:00 11 сентября.