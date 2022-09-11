Москва, , 12:10 — REGNUM Во время выполнения боевой задачи экипаж ударного вертолета Ми-35 майора Сергея Бондарчука и старшего лейтенанта Максима Игольникова сорвал попытку киевских боевиков скрытно навести переправу через реку Оскол около населённого пункта Сеньково в Купянском районе Харьковской области. Об этом 11 сентября сообщает Минобороны России.

Ми-35 (сс) Srđan Popović

Отмечается, что экипаж вертолёта Ми-35 при выполнении боевой задачи обнаружил вооружённые формирования бандеровцев, которые пытались скрытно навести переправу через реку Оскол у населенного пункта Сеньково в Купянском районе Харьковской области.

Также указывается, что экипаж доложил об этом командования и, после оценки обстановки, открыл по врагу огонь с применением средств авиационного поражения.

«Своими грамотными, профессиональными и решительными действиями экипаж вертолета не позволил противнику навести переправу, тем самым сорвал его планы по продвижению в глубину нашей обороны», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что майор Бондарчук и старший лейтенант Игольников с 5 сентября 2022 года выполняли задачи по поддержке действий мотострелковых подразделений группировки войск для срыва контрнаступления на Купянском направлении. При этом они совершали по — боевых вылетов ежедневно, по два из которых — в ночное время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 60 киевских боевиков.