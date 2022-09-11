Краснодар, 11 сентября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Явка избирателей на выборы в Краснодарском крае к 10:00 11 сентября составила 39,2%, сообщили в администрации региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

« Свой голос отдали порядка 1,7 млн человек. Избирательные участки закроются в 20:00», — уточнили в пресс-службе краевой администрации

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на региональных и муниципальных выборах в Краснодарском крае проходит с 9 по 11 сентября, всего в регионе завершается 102 избирательные кампании, самая крупная из них — по выборам депутатов Законодательного Собрания VII созыва.