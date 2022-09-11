Агинский Бурятский округ, Забайкальский край, 11 сентября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Жители Агинского Бурятского округа в Забайкальском крае 11 сентября почтили память народного артиста СССР и депутата Государственной думы Иосифа Кобзона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края Памятник Иосифу Кобзону в посёлке Агинское

В Агинском состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие представители региональных властей. Участники возложили цветы к бюсту певца на Аллее Героев, который был установлен в 2017 году.

Зампред правительство региона, руководитель администрации округа Буянто Батомункуев напомнил, что Иосиф Кобзон более двадцати лет представлял интересы округа в нижней палате российского парламента.

«Иосифу Кобзону сегодня исполнилось бы 85 лет. Агинцы благодарны судьбе, что в их жизни был человек-легенда, ровесник округа Иосиф Давыдович Кобзон. Он пользовался огромным уважением жителей Аги», — отметил он.

9 сентября Агинский дом детского творчества им. И. Кобзона провёл фестиваль патриотических песен «Песни легенды» памяти певца и политика. Целью мероприятия, как отмечается, стало укрепление духовно-нравственных ценностей у молодёжи через популяризацию песен из репертуара Кобзона.