Москва, , 12:00 — REGNUM Жители России за первые восемь месяцев 2022 года приобрели 99,3 тыс. автомобилей Lada. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Продажи авто отечественной марки в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года упали на 60,6%. Это объясняется временной приостановкой производства весной из-за сбоев поставок на фоне антироссийских санкций.

Летом АвтоВАЗ возобновил производство ряда моделей. В августе продано 15,7 тыс. авто Lada, что на 31,5% меньше показателей августа 2021 года.

Самой популярной моделью Lada по итогам августовских продаж осталась Lada Granta, продажи которой выросли на 73,4% до 11,3 тыс. авто. Второе место досталось Lada Vesta, третье — Lada Niva Legent.

Lada Granta стала первой модель, сборка которой была возобновлена в июне после весенней приостановки производства. В июле началось производство Niva Legend, в августе — Niva Travel.

В конце 2022 или начале 2023 года АвтоВАЗ планирует возобновить сборку Lada Largus. На весну следующего года запланировано начало сборки Lada Vesta, производство которой будет перенесено из Ижевска в Тольятти.

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