Москва, , 11:59 — REGNUM С 8 по 9 сентября (по старому стилю с 28 по 29 августа) 1790 года, 232 года назад, состоялось морское сражение в Чёрном море около Тендровской косы в ходе русско-турецкой войны годов между русской эскадрой под командованием контр-адмирала Фёдора Ушакова и турецкой эскадрой под командованием Хусейн-паши, завершившееся сокрушительным поражением последнего.

Портрет адмирала Федора Ушакова

Битва стала важным этапом в русско-турецкой войне 1787—1791 и приблизила победу России над Османской империей. Федеральным законом № 32 «О днях воинской славы (победных днях) России» 11 сентября установлен день воинской славы в честь этого сражения.

В то время Турция в Крыму вела агитационные мероприятия по возбуждению ненависти крымских татар к России, русским и православным, следствием чего стали погромы нетатарского населения полуострова. Также османы поставляли Крыму огнестрельное оружие, боеприпасы и артиллерию, чтобы это оружие было использовано против приграничных русских земель. Исходящая от османского влияния на Крым угроза вынудила российскую императрицу Екатерину II присоединить полуостров к России.

Несмотря на то, что турецкий султан вынужден был официально признать присоединение Крыма к России, османы не смирились с этим и через четыре года начали войну против России с целью отторжения Крыма и повторной попытки создания на его территории враждебного русофобского анклава для создания угроз на границе России и давления на неё

Война отметилась серией побед русского флота, одной из которых стало морское сражение у мыса Тендра. В результате него турецкая эскадра была разбита и обращена в бегство. Через год Турция вынуждена была признать поражение в четырёхлетней войне и подписать Ясский мирный договор, согласно которому за Россией признавалось всё Северное Причерноморье, включая Крым. Кроме того, тогда к России отошли земли между Южным Бугом и Днестром, по которому была установлена новая граница, а на Кавказе восстанавливалась граница по реке Кубань. Помимо этого, Турция отказывалась от претензий на Грузию и обязалась не предпринимать каких-либо враждебных действий против грузинских земель. Также Россия усилила свои политические позиции на Кавказе и Балканах.

При этом к моменту начала сражения турецкая эскадра имела серьёзное боевое преимущество: она насчитывала 14 линейных кораблей, 8 фрегатов и 23 вспомогательных судов. В составе русской эскадры контр-адмирала Фёдора Ушакова было 10 линейных кораблей, 6 фрегатов, один бомбардирский корабль и 20 вспомогательных судов. Преимущество по орудиям у турецкой эскадры было еще существеннее: 1400 против 830. Командовал турецкой эскадрой зять султана, который обещал разбить русский флот и, тем самым, лишить русскую армию поддержки с моря.

Однако в ходе сражения Ушакову, уступая в расстановке сил, удалось обратить в бегство турецкую эскадру, расстроив строй вражеских кораблей. В результате двухдневного сражения турецкая эскадра потеряла шесть кораблей (из них два линейных были потоплены, один захвачен), а также свыше двух тысяч человек погибшими. Потери русского флота, учитывая масштаб сражения были крайне удачно малыми: 21 убитый и 25 раненых.

Отметим, сегодня русские войска в ходе специальной военной операции доблестно продолжают традиции русского оружия, храбро сражаясь с неприятелем, живая сила которого может превосходить численность наших солдат.