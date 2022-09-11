Москва, 11 сентября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) выступил с заявлением о вмешательстве латвийских властей в религиозную деятельность.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Православие

«Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил закон о независимости Латвийской православной церкви, которая ранее действовала при Московском патриархате (МП). Соответствующие изменения в законодательство предложил президент Латвии Эгилс Левитс . Решение латвийского сейма о предоставлении Латвийской православной церкви (ЛПЦ) независимости от Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП) нарушает как церковные законы, так и Конституцию Латвии. Это явное противоречие всем нормам, принятым в международном праве. Ведь один из принципов религиозной свободы — невмешательство государства во внутреннее управление и соблюдение определенной автономии религиозной организации», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте КЦМСК.