Ижевск, 11 сентября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. По состоянию на 10:00 по местному времени 11 сентября явка на выборах главы Удмуртии составила 25,79%. Об этом свидетельствуют данные портала ГАС выборы.

пресс-служба ЦИК Удмуртии Выборы в Удмуртии

Традиционно наименее активно гражданскую позицию выражают жители городов: в Ижевске проголосовали от 16,45% до 18,01% от общего числа внесенных в списки избирателей, В Воткинске — 25,32%, в Глазове — 23,11%, в Можге — 23,24% и в Сарапуле — 24,78%.

Среди районов по явке лидирует Селтинский — здесь на участки пришли 52,46% избирателей, в Красногорском районе — 47,58%, в Дебесском — 47,27%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по итогам двух дней голосования явка на выборах главы Удмуртии и депутатов Госсовета седьмого созыва составила 23,87%. В Ижевске на участки для голосования за два дня пришли от 15,46% до 16,92% от общего числа внесенных в списки избирателей.

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