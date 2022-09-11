Кострома, , 23:42 — REGNUM На дополнительных выборах в Костромскую областную думу по округу №3 с результатом в 58,23% выиграл Владимир Храмов, выдвинутый «Единой Россией». Об этом сообщает избирательная комиссия Костромской области.

Владимир Храмов https://duma-kostroma.ru

Избиркомы обработали 100% протоколов. Второе место с результатом в 15,35% занял бывший заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Андрей Тарасов (КПРФ). В остальном голоса распределились следующим образом: представитель партии «Новые люди» Дмитрий Федин удостоился 11%, экс-депутат гордумы Иван Сабуров (ЛДПР) получил 8,16% голосов. Денис Гомзелев («Справедливая Россия — За правду») и 23-летний Андрей Тарасов, выдвинутый «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость» получили по 2,68% и 2,58% соответственно.

Напомним, мандат освободился после того как заместитель председателя законодательного собрания Иван Богданов был назначен заместителем губернатора по внутренней и информационной политике. Голосование проходило в период с 9 по 11 сентября, явка составила 16,26%.

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