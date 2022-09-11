Луганск, 11 сентября 2022, 11:42 — REGNUM За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 60 киевских боевиков. Об этом 15 июля сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 60 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.
Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли четыре бронетранспортёра, одну артиллерийскую установку, два беспилотника и шесть единиц специальной автомобильной техники.
Как передавало ИА REGNUM, ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что союзные войска остановили наступление киевских боевиков в населённом пункте Красный Лиман.