Киров, 11 сентября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Начался второй день голосования на выборах губернатора Кировской области, также жители региона выберут депутатов Кировской городской Думы, глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований. Всего в регионе проходит 270 избирательных кампаний.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

По состоянию на 10:00 11 сентября в выборах губернатора Кировской области приняли участие 18,51% от общего числа зарегистрированных в регионе избирателей.

Наименее активно голосуют жители Кирова — показатель явки в городе составил от 11,21% до 11,71%. При этом в Унинском районе области на участки пришли к указанному времени 45,25% от общего числа внесенных в списки избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кировской области выборы проходят в течение двух дней — 10 и 11 сентября. На территории региона работают 1 133 постоянных и 18 временных избирательных участков. По состоянию на 1 июля, на территории области зарегистрированы 1,019 млн избирателей.