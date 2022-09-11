Ташкент, , 11:33 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому создано Агентство стратегических реформ при президенте республики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу, основными задачами Агентства определены разработка предложений по реформированию отдельных сфер и отраслей с привлечением отечественных и зарубежных экспертов, организация и контроль за их реализацией, оценка эффективности реформ с критическим анализом их реализации в сферах и отраслях, выявление системных проблем, создающих условия для бюрократизма, волокиты и коррупционных проявлений и принятие мер по их устранению.

Агентство будет осуществлять системную организацию работ по привлечению международных финансовых институтов, иностранных организаций и зарубежных специалистов, а также средств безвозмездной помощи, создание баз данных информации и отчетности по ним.

Указом определено, что привлечение к процессам реформирования сфер и отраслей международных финансовых институтов, иностранных организаций и зарубежных специалистов, а также средств безвозмездной помощи осуществляется при согласовании с Агентством.

Также, комплексная оценка программ реформ, в том числе страны международными финансовыми институтами и миссиями международных организаций проводится совместно с Агентством.

«Каждое министерство и ведомство представляют в Агентство официальные заключения и отчеты международных организаций, финансовых институтов и экспертов в недельный срок со дня их получения», говорится, в частности, в документе.

Генеральный директор Агентства по своему статусу, условиям оплаты труда, медицинского и транспортного обслуживания приравнивается к советнику президента Республики Узбекистан, первый заместитель и заместители генерального директора — соответственно к первому заместителю и заместителям советника президента Республики Узбекистан.