Москва, , 11:30 — REGNUM Российские медики выявили 52 829 новых случаев COVID-19 за истекшие сутки, госпитализация потребовалась 2185 пациентам. 11 сентября об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

Выздоровели за истекшие сутки 37 288 человек. Скончались от последствий коронавирусной инфекции 86 человек.

Днём ранее в федеральном штабе сообщали о 53 486 новых случаях и 3977 госпитализациях. Умерли за предыдущие сутки от COVID-19 97 человек.

Скорость распространения COVID-19 в России начала расти в конце июля. Суточный прирост числа новых случаев за это время вырос в десять раз, суточная смертность — в два раза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о значительном снижении заболеваемости COVID-19 в столичном регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Попова: пандемия COVID-19 уходит из столичного региона