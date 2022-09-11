Кызыл, , 11:29 — REGNUM Организаторы праздничного салюта в Кызыле из фирмы «Большой праздник» извинились за ЧП, в результате которого пострадали люди. Комментарий по факту инцидента появился на странице компании в соцсети «ВКонтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Салют Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Фейерверк должен был стать завершением праздничных мероприятия на День города в столице Тувы 10 сентября. Однако вместе с красивым зрелищем некоторые зрители получили ожоги из-за того, что часть залпов попала в толпу.

«В заключительной части фейерверка произошло нештатное срабатывание пиротехнического изделия по независящим от нас причинам. Согласно правилам безопасности пиротехник остановил дальнейший запуск салюта. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, пострадали как минимум двое детей и трое взрослых — две женщины и мужчина. Прокуратура организовала по этому поводу проверку.

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