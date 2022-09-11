Колумбус, США, , 11:24 — REGNUM Американская компания Intel начала строительство крупного комплекса по производству микросхем в штате Огайо. Об этом пишет Nikkei.

Производство в компании «intel» Intel.com

На торжественной церемонии закладки фундамента присутствовал президент США Джозеф Байден. Строительство нового завода Intel началось после того, как Байден подписал в августе закон о поддержке американской электронной промышленности.

«Китай, Япония, Южная Корея и страны ЕС — все инвестируют десятки миллиардов долларов, чтобы привлечь производителей чипов в свои страны, но лидеры отрасли выбирают Соединённые Штаты», — заявил Байден.

Новые заводы Intel разместятся на территории общей площадью четырёх квадратных километров в 49 км от столицы штата Огайо города Колумбус. Строительство комплекса обойдётся в $20 млрд. В Intel считают, что общие инвестиции в эту площадку в течение следующих десяти лет могут достигнуть $100 млрд.

На начальном этапе строительство завода в Огайо будет создано три тысячи рабочих мест для специалистов Intel и ещё семь тысяч рабочих мест для строительных компаний. После завершения строительства Intel предстоит найти достаточное количество квалифицированных специалистов для этого завода и других новых площадок. Для решения этой проблемы Intel выделит $17,7 восьми учебным заведениям в Огайо для подготовки специалистов в сфере полупроводниковой промышленности.

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