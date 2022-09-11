Москва, , 11:22 — REGNUM Сообщения о нарушениях на выборах из 72 регионов России, в которых они проходят, не поступали. Об этом 11 сентября рассказала на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Элла Памфилова Cikrf.ru

«Из 82 регионов, где проходят выборы, информация о каких-то эксцессах, нарушениях поступила из 10 регионов. Из 72 оставшихся регионов, где проходят выборы, таких сообщений вообще не поступало», — сказала она.

Также глава ЦИК уточнила, что избирательная кампания проходит «спокойно, но при этом оживленно и конкурентно» и добавила, что за первые два дня голосования было 93 сообщения о недостатках и возможных нарушениях, 941 запрос на получение информации и 45 «бессодержательных» сообщений. При этом Памфилова указала, что в общей сложности в ЦИК за это время поступило 3246 звонков.

Отметим, выборы различных уровней в России проходят в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, в общей сложности идёт 4,7 тыс. избирательных кампаний в 82 регионах РФ. В ходе них путём прямого голосования будут избраны 14 губернаторов, депутаты шести законодательных собраний и городских дум в 12 административных центрах.