Москва, 11 сентября 2022, 11:22 — REGNUM Сообщения о нарушениях на выборах из 72 регионов России, в которых они проходят, не поступали. Об этом 11 сентября рассказала на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Элла Памфилова
Элла Памфилова
Cikrf.ru

«Из 82 регионов, где проходят выборы, информация о каких-то эксцессах, нарушениях поступила из 10 регионов. Из 72 оставшихся регионов, где проходят выборы, таких сообщений вообще не поступало», — сказала она.

Также глава ЦИК уточнила, что избирательная кампания проходит «спокойно, но при этом оживленно и конкурентно» и добавила, что за первые два дня голосования было 93 сообщения о недостатках и возможных нарушениях, 941 запрос на получение информации и 45 «бессодержательных» сообщений. При этом Памфилова указала, что в общей сложности в ЦИК за это время поступило 3246 звонков.

Отметим, выборы различных уровней в России проходят в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, в общей сложности идёт 4,7 тыс. избирательных кампаний в 82 регионах РФ. В ходе них путём прямого голосования будут избраны 14 губернаторов, депутаты шести законодательных собраний и городских дум в 12 административных центрах.