Иркутск, , 11:19 — REGNUM Иркутская область по итогам первого полугодия 2022 года заняла первое место среди субъектов Сибири по основным показателям строительной деятельности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Иркутскстата.

Строительство жилья Pixabay.com

Регион, как отмечается, стабильно лидирует по общему объёму строительных работ, а также в расчёте на душу населения.

Кроме того, Приангарье занимает лидирующие позиции по динамике развития розничной торговли. второе место — по объёмам добычи полезных ископаемых и по уровню средней зарплаты.