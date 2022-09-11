Иркутская область лидирует в Сибири по объёму строительных работ
Иркутск, 11 сентября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Иркутская область по итогам первого полугодия 2022 года заняла первое место среди субъектов Сибири по основным показателям строительной деятельности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Иркутскстата.
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Строительство жилья
Регион, как отмечается, стабильно лидирует по общему объёму строительных работ, а также в расчёте на душу населения.
Кроме того, Приангарье занимает лидирующие позиции по динамике развития розничной торговли. второе место — по объёмам добычи полезных ископаемых и по уровню средней зарплаты.