Пенза, 11 сентября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. По состоянию на 10:00 мск 11 сентября явка на выборах депутатов Законодательного собрания Пензенской области составила 38,36%. Об этом свидетельствуют данные системы ГАС выборы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В ЦИК региона сообщают, что к указанному часу уже сделали свой выбор 397 139 жителей области.

В районах показатель явки значительно превышает средней по региону уровень активности избирателей. Так, данные окружной избирательной комиссии (ОИК) №15, которая наблюдает голосование в Городищенском, Лопатинском и Шемышейском районах, фиксирует явку 60,02% от общего числе внесенных в списки избирателей, причем в Лопатинском районе явка составила 71%. Показатель явки в Лунинском, Сокольском и Сосновоборском районах составил 58,02%, в Камешкирском, Кузнецком, Неверкинском районах и части Кузнецка явка достигла 58,12%.

При этом в Пензе уровень активности избирателей варьируется в диапазоне от 19,16% до 30,17%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам двух дней голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Пензенской области явка составила 37,1%. По состоянию на 20:00 10 сентября на избирательные участки пришли 380 837 жителей Пензенской области.

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