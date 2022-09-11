Энергодар, Украина, 11 сентября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Ранее остановленный шестой блок Запорожской АЭС оставлен контролируемо и существует возможность его перезапуска. Об этом 11 сентября рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

«Он остановлен контролируемо, он сейчас переводится в холодное состояние, когда есть возможность его перезапустить», — сказал он.

Также рассказал член главного совета администрации региона уточнил, что до этого ЗАЭС в течение более чем трёх суток работала на предельно низкой мощности — от 11 до 14%.

«Это очень вредно, потому было принято такое решение (об остановке энергоблока — ред.). Что будет дальше — сейчас специалисты смотрят, как сохранить атомную станцию», — добавил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Запорожской АЭС остановили шестой — последний работающий энергоблок.