Екатеринбург, , 11:31 — REGNUM В Свердловской области по состоянию на полдень местного времени (10:00 мск) явка на губернаторских выборах составила 16,22%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

На выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

На прошлых выборах губернатора (10 сентября 2017 года) граждане голосовали активнее. Тогда явка на 12:00 составляла 14,62%.

Напомним, в Свердловской области проходят выборы губернатора. На пост главы региона претендуют пять кандидатов: Александр Каптюг (ЛДПР), Александр Ивачёв (КПРФ), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — патриоты — за правду»), Александр Дёмин («Новые люди») и Евгений Куйвашев («Единая Россия»).