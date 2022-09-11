Курск, 11 сентября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Менее 13% избирателей приняли участие в выборах депутатов Курского городского собрания по итогам двух дней голосования, 9 и 10 сентября, сообщили в облизбиркоме. Сегодня, 11 сентября, последний день голосования, участки работают с 08:00 до 20:00.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

Всего на 20:00 10 сентября на муниципальных выборах в Курской области проголосовали 15,57% избирателей, включенных в списки избирателей и в списки дистанционного голосования. В выборах депутатов Курского городского собрания приняли участие 12,72%. При этом в электронном формате проголосовали свыше 64% избирателей, включенных в списки для дистанционного электронного голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, 9, 10 и 11 сентября в Курской области проходит голосование на 74 муниципальных выборах, в том числе жители Курска выбирают депутатов горсобрания.