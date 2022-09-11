Рига, , 11:04 — REGNUM Государственное агентство занятости Латвии за восемь месяцев 2022 года получило 22 заявления от крупных работодателей страны о готовящемся ими коллективном увольнении работников. Об этом 8 сентября сообщил латвийский телеканала TV3.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным телеканала, названные 22 латвийские компании ведут деятельность в разных отраслях экономики республики и в том числе — производство, строительство, транспорт, финансы, торговлю, ремонт автомобилей и образование.

Также уточняется, что на данный момент не менее 1548 работников получили уведомления об увольнении. При этом, по данным на конец августа 2022 года, в латвийском агентстве занятости зарегистрировано 51 670 безработных, уровень безработицы в стране составляет 5,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что из-за нехватки денежных средств на оплату коммунальных услуг Латвийский национальный художественный музей может быть закрыт.