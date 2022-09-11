Ижевск, 11 сентября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Удмуртии по итогам двух дней голосования явка на выборах главы Удмуртии и депутатов Госсовета седьмого созыва составила 23,87%. Об этом свидетельствуют данные на портале ЦИК республики.

пресс-служба ЦИК Удмуртии Выборы в Удмуртии

При этом по-прежнему в районах показатель активности избирателей значительно превышает среднереспубликанский уровень. Так, по состоянию на 20:00 по местному времени 10 сентября, в ряде районов показатель явки приблизился к 50%: Селтинский район — 48,92%, Красногорский — 45,14%, Дебесский - 44,01%.

В Ижевске на участки для голосования за два дня пришли от 15,46% до 16,92% от общего числа внесенных в списки избирателей. В Воткинске, Сарапуле, Глазове и Можге явка составила от 23,63% до 20,75%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии 9 сентября стартовало голосование на выборах главы республики и депутатов Госсовета седьмого созыва. В 14 районах проходят дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. На территории республики работает 1161 избирательный участок. В списки для голосования внесены, по состоянию на 1 июля текущего года, около 1,165 млн избирателей.

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