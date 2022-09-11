Рязань, 11 сентября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Явка избирателей на выборы губернатора Рязанской области по данным на 10:00 11 сентября, третьего дня голосования, составила 31,8%, сообщает корреспондент ИА со ссылкой на данные облизбиркома.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

Отметим, что в ряде районов области явка уже превысила 50%. Так, по данным Михайловской ОИК, здесь проголосовали более 70% жителей, более 6% — в Скопинском районе. Более 54% проголосовали в Пителинском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Рязанской области проходят выборы губернатора. Избирательные участки 11 сентября будут открыты до 20:00.