Пекин, , 10:55 — REGNUM Правительство КНР утвердило планы Китайского национального космического управления (CNSA) по запуску трёх автоматических миссий на Луну в течение ближайших десяти лет, заявил представитель Китайской программы исследования Луны Лю Цзичжун. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Возвращаемый модуль китайского зонда Чанъэ-5 Russian.news.cn

Объявление о запуске трёх новых миссий сделано через день после того, как были представлены результаты исследования проб лунного грунта, полученных зондом «Чанъэ-5». Китайским учёным удалось найти новый минерал, который не содержался в предыдущих пробах грунта, полученных российскими и американскими миссиями.

Найденный на Луне новый минерал получил название Changesite-(Y). Сообщается, что он содержит стабильный изотоп гелия гелий-3, который в теории может использоваться в качестве источника энергии.

Китайская программа исследования Луны действует с 2004 года. В ноябре 2020 года Китай запустил на Луну первую возвращаемую миссию «Чанъэ-5», ранее подобные миссии запускали только СССР и США. Возвращаемая капсула миссии «Чанъэ-5» прибыла на Землю в декабре 2020 года, доставив 1731 грамм образцов лунного грунта.

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