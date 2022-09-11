Ярославль, 11 сентября 2022, 10:55 — REGNUM В Ярославской области выборы проходят без нарушений. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии региона Елена Новик.
11 сентября в области проходит третий, финальный день голосования. В первые два дня в очном и электронном голосовании явка составила 15,55%, проголосовали 154 400 избирателей.
По состоянию на 20:00 10 сентября явка на выборах в муниципалитет Ярославля с учетом ДЭГ составила 12,66%, в выборах приняли участие свыше 58 тысяч избирателей областного центра.
В регионе работает 848 участков и проходит 12 избирательных кампаний. Самая масштабная — выборы главы региона.
Принять участие в выборах можно тремя способами — очно на избирательных участках, в режиме онлайн с помощью сервиса дистанционного электронного голосования, а также на дому.
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