Ярославль, 11 сентября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Ярославской области выборы проходят без нарушений. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии региона Елена Новик.

yarregion.ru Выборы в Ярославской области

11 сентября в области проходит третий, финальный день голосования. В первые два дня в очном и электронном голосовании явка составила 15,55%, проголосовали 154 400 избирателей.

«Сегодня у нас третий и финальный день голосования. Все участки Ярославской области открыли под гимн России и работают в штатном режиме. Первые два дня голосования в регионе прошли без нарушений», — рассказала на брифинге в облизбиркоме его председатель Елена Новик.

По состоянию на 20:00 10 сентября явка на выборах в муниципалитет Ярославля с учетом ДЭГ составила 12,66%, в выборах приняли участие свыше 58 тысяч избирателей областного центра.

В регионе работает 848 участков и проходит 12 избирательных кампаний. Самая масштабная — выборы главы региона.

Принять участие в выборах можно тремя способами — очно на избирательных участках, в режиме онлайн с помощью сервиса дистанционного электронного голосования, а также на дому.