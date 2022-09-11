Лиссабон, , 10:54 — REGNUM В выдаче «золотых виз» всем гражданам России, запросившим их после начала специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, отказали власти Португалии. Об этом 11 сентября сообщает газета Publico.

Португалия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным издания, с момента начала спецоперации ВС РФ, когда Португалия приостановила рассмотрение заявок на получение такого рода виз для граждан России, по август 2022 года Службой по делам иностранцев и границ страны было получено десять запросов от российских граждан о предоставление вида на жительство в обмен на инвестиции. При этом все они были отклонены португальскими властями.

В то же время указывается, что общей сложности в течение последнего десятилетия Португалия выдала свыше 430 «золотых виз» гражданам России, при этом общим объём их инвестиций составил более €277 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что граждане страны должны готовиться к «очень трудной зиме» из-за повышающихся цен на газ.