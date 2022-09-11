Тамбов, 11 сентября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Почти 44,5% избирателей Тамбовской области проголосовали на выборах губернатора по итогам двух дней голосования, 9 и 10 сентября, сообщили в облизбиркоме. В 08:00 11 сентября избирательные участки вновь открылись для голосования.

Наталья Стрельцова ИА REGMUM Выборы

По данным облизбиркома, за два дня голосования явка на выборы губернатора Тамбовской области составила 44,39% от числа избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 по 11 сентября в Тамбовской области работают 883 постоянно действующих избирательных участка, ещё два временных пункта для голосования организованы в больницах Тамбова. Жителям предстоит выбрать губернатора из пяти кандидатов на этот пост.