Ярославль, 11 сентября 2022, 10:49 — REGNUM 21 455 жителей Ярославской области проголосовали дома. Об этом сообщили в избирательной комиссии Ярославской области. В воскресенье стартовал третий и последний день голосования на выборах губернатора, а также в ряде местных избирательных кампаний.
Проголосовать очно жители региона могут на 848 избирательных участках с 8:00 до 20:00. Также ярославцы, которые ранее подали заявку, могут воспользоваться системой дистанционного электронного голосования.
Ярославская область вошла в число семи областей, где на выборах применяется ДЭГ, и занимает первое место по числу зарегистрировавшихся на него избирателей. Отдать свой голос в электронном виде планируют 36 520 ярославцев. Проголосовать дистанционно можно до 20:00 11 сентября.
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