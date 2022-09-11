Ярославль, , 10:49 — REGNUM 21 455 жителей Ярославской области проголосовали дома. Об этом сообщили в избирательной комиссии Ярославской области. В воскресенье стартовал третий и последний день голосования на выборах губернатора, а также в ряде местных избирательных кампаний.

Голосование на дому yarregion.ru

«Возможность сделать свой выбор, не покидая дома, предоставлена жителям, которые по состоянию здоровья, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам не могут прибыть в помещение избирательного участка. Напоминаю, чтобы использовать эту опцию, нужно подать заявление в участковую избирательную комиссию до 14:00 воскресенья, 11 сентября», — рассказал заместитель председателя облизбиркома Сергей Фефилин.

Проголосовать очно жители региона могут на 848 избирательных участках с 8:00 до 20:00. Также ярославцы, которые ранее подали заявку, могут воспользоваться системой дистанционного электронного голосования.

Ярославская область вошла в число семи областей, где на выборах применяется ДЭГ, и занимает первое место по числу зарегистрировавшихся на него избирателей. Отдать свой голос в электронном виде планируют 36 520 ярославцев. Проголосовать дистанционно можно до 20:00 11 сентября.

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