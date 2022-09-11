Саратов, 11 сентября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. По состоянию на 10:00 по местному времени явка на выборах губернатора Саратовской области и депутатов облдумы составила 39,6%. Об этом сообщает региональный ЦИК в своем telegram-канале.

пресс-служба ЦИК Саратовской области Голосование на дому в Саратовской области

По данным избиркома, к указанному времени на избирательные участки пришли 727 650 жителей области.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с 9 по 11 сентября выбирают главу региона и депутатов областной думы. Всего работают 1746 постоянных участковых избирательных комиссий. В списки избирателей — 1 835 253 человека, голосовать впервые из них будут 21 242 жителя.

В первый день голосования, 9 сентября, на избирательном участке №105 в Заводском районе Саратова член комиссии с правом решающего голоса от одной из партий в присутствии членов комиссии и без разрешения ее председателя сделал фотографию реестра для надомного голосования, в котором содержались персональные данные избирателей. ЦИК сообщал, что таким образом был нарушен закон «О персональных данных».

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