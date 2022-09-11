Донецк, 11 сентября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Зайцево еще семь снарядов. Об этом 11 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:32 — н.п. Кирово — н.п. Зайцево: выпущено 7 снарядов из танка», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 35 раз обстреляли ДНР, выпустив 171 единицу боеприпасов.