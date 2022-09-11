Москва, , 10:44 — REGNUM Факты новых преступлений киевских нацистов зафиксируют и расследуют российские следователи. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

«Следователи СК России зафиксируют и будут расследовать очередные факты преступных действий … [киевских] силовиков», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в городе Макеевка Донецкой Народной Республики (ДНР) трое несовершеннолетних получили ожоги, подорвавшись на неустановленном взрывоопасном объекте; при обстреле киевскими нацистами Буденновского района Донецка получила ранения мирный житель; также ещё один мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка.

«Следователи СК России в рамках уголовных дел расследует обстоятельства произошедшего, действиям причастных лиц будет дана правовая оценка», — добавляется в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что Воронежская область примет детей и сопровождающих их взрослых из детского дома Купянска.