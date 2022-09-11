Владимир, , 10:39 — REGNUM Почти 202,5 тысячи жителей Владимирской области приняли участие в досрочных выборах губернатора региона по итогам второго двух дней голосования, 9 и 10 сентября, сообщили в облизбиркоме. В 08:00 11 сентября стартовал третий день голосования.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

Всего по данным на 20:00 10 сентября в выборах губернатора приняли участие 202 451 житель Владимирской области или 18,56% от общего числа избирателей.

Голосование завершится сегодня, 11 сентября, в 20:00.

Как сообщало ИА REGNUM, работают 982 избирательных участка. По данным территориальных комиссий области на участках в дни голосования работает 1 549 наблюдателей. В списки для голосования на должность губернатора Владимирской области внесено пять кандидатов.