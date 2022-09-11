Йошкар-Ола, 11 сентября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Марий Эл на выборах главы республики в 8:00 11 сентября открылись 503 избирательных участка. Об этом сообщает региональный ЦИК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Кроме главы республики жители Марий Эл выбирают депутата регионального парламента, а также участвуют в шести муниципальных кампаниях. По состоянию на 1 июля текущего года в списки избирателей внесены 530 425 человек.

Все помещения для голосования прошли проверку готовности по всем направлениям избирательного процесса и обеспечению безопасности. На избирательных участках работают около 2 тыс. полицейских.

Кроме того, процесс голосования отслеживают 593 наблюдателя, из них: 480 — от Общественной палаты региона, 67 — от кандидатов, 46 – от политических партий.

Как сообщало ИА REGNUM, на муниципальных выборах в Марий Эл избиратели имели возможность проголосовать досрочно. Период досрочного голосования завершился 10 сентября в 14:00 мск.

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