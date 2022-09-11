Махачкала, , 10:35 — REGNUM В Дагестане в рамках единого дня голосования проходят выборы депутатов в органы местного самоуправления и глав четырех сельских поселений в 13 районах республики и на Бежтинском участке. Всего будут замещены 128 депутатских мандатов. На них претендуют 299 кандидатов.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Шесть избирательных кампаний пройдут в селах Цунтинского района, по три кампании — в Бежтинском участке и Левашинском районе, по две — в Кайтагском и Ногайском районах, по одной – в Бабаюртовском, Гунибском, Казбековском, Карабудахкентском, Кизилюртовском, Курахском, Новолакском, Тарумовском и Хунзахском районах», - пишет «Молодежь Дагестана».

В селах Чох Гунибского района, Охли Левашинского района, Терутли и Шаитли Цунтинского района будут избраны новые руководители. К избирательным урнам 11 сентября могут прийти около 31 тыс. избирателей, зарегистрированные в списках.