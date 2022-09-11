Махачкала, 11 сентября 2022, 10:35 — REGNUM В Дагестане в рамках единого дня голосования проходят выборы депутатов в органы местного самоуправления и глав четырех сельских поселений в 13 районах республики и на Бежтинском участке. Всего будут замещены 128 депутатских мандатов. На них претендуют 299 кандидатов.
В селах Чох Гунибского района, Охли Левашинского района, Терутли и Шаитли Цунтинского района будут избраны новые руководители. К избирательным урнам 11 сентября могут прийти около 31 тыс. избирателей, зарегистрированные в списках.