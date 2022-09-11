Омск, , 10:34 — REGNUM Выборы депутатов Омского городского совета продолжаются. Как сообщили ИА REGNUM в избиркоме Омской области, явка избирателей на 12:00 (местное время) 11 сентября составила 8,39%.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Активнее всего голосуют жители Октябрьского округа (10,10%). Явка к полудню в Ленинском округе составила 9,15%, в Советском и Центральном округах — 8,50% и 8,13% соответственно. В Кировском округе проголосовало 6,95% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 11 сентября в Омске выбирают депутатов городского совета VII созыва. Явка на 10:00 составляла 6,18%.

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