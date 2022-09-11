Краснодар, 11 сентября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Уже 37,8% избирателей приняли участие в голосовании на выборах депутатов Законодательного собрания Краснодарского края, данные на 08:00 11 сентября опубликовал крайизбирком.

ИА REGNUM Выборы

« Сегодня, 11 сентября, в 8:00 продолжилось голосование на выборах. Активность избирателей на территории Краснодарского края по итогам второго дня голосования составила 37,8% — 1 636 862 избирателей уже приняли участие в выборах», — сообщили в избирательной комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов седьмого созыва Краснодарского края проходят в течение трёх дней — 9, 10 и 11 сентября. Избирателям предстоит выбрать 70 депутатов ЗС нового созыва.