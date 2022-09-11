Саратов, , 10:33 — REGNUM В результате сильного задымления в подвале хирургического корпуса была проведена эвакуация персонала и пациентов университетской клинической больницы в Саратове. Об этом 11 сентября сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своём телеграм-канале.

На пожаре 24.mchs.gov.ru

Как отметил глава минздрава региона, сообщения о задымлении в подвальном помещении указанного медучреждения поступили в 10:25 (09:25 мск)

«На месте работают пожарные расчеты, производится эвакуация персонала и пациентов. Выехала врачебная бригада ГУЗ «СОССМП». В настоящее время задымление ликвидируется, никто не пострадал», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа в Новосибирске в пожаре погиб пациент городской клинической больницы скорой медицинской помощи №2.