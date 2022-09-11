Воронеж, 11 сентября 2022, 10:29 — REGNUM Воронежская область примет детей и сопровождающих их взрослых из детского дома Купянска, обстрелянного ВСУ, сообщил в телеграм-канале 11 сентября губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Он также ранее заявил о готовности Воронежской области принять вынужденных переселенцев из Харьковской области, выразив уверенность, что «оставить жилище людям придется временно».
Как сообщало ИА REGNUM, на пунктах пропуска в Белгородской области скопились автомобили с беженцами с территории б. УССР.