Воронеж, , 10:29 — REGNUM Воронежская область примет детей и сопровождающих их взрослых из детского дома Купянска, обстрелянного ВСУ, сообщил в телеграм-канале 11 сентября губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Пункт временного размещения беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

«Нелюди стреляют без разбора: в Купянске разбомблен детдом… Почти 30 человек остались без крова. Слава Богу, живы. Вместе с фондом «Стеша» оперативно включились в ситуацию, надеюсь, в ближайшие часы дети и сопровождающие их взрослые будут размещены в Воронежской области», — написал Гусев.

Он также ранее заявил о готовности Воронежской области принять вынужденных переселенцев из Харьковской области, выразив уверенность, что «оставить жилище людям придется временно».

Как сообщало ИА REGNUM, на пунктах пропуска в Белгородской области скопились автомобили с беженцами с территории б. УССР.