Донецк, , 10:27 — REGNUM ВСУ обстреляли Зайцево из танка. Об этом 11 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:00 — н.п. Кирово — н.п. Зайцево: выпущено 5 снарядов из танка», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Кировский район Донецка.

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