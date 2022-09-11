Ставрополь, , 10:23 — REGNUM На Ставрополье 11 сентября стартовал единый день голосования. Жителям 11 муниципальных образований предстоит выбрать депутатов в органы местного самоуправления.

Выборы Avo.ru

На десяти территориях — в Благодарненском, Георгиевском, Изобильненском, Ипатовском, Кировском, Нефтекумском, Новоалександровском, Петровском, Советском округах и городе Лермонтове — будут избраны представители законодательных органов в полном составе. В городе Ессентуки пройдут дополнительные выборы на трех избирательных участках.

На 266 депутатских мандатов претендуют 916 кандидатов — среди которых 258 самовыдвиженцы, остальные представляют семь политических партий.

К избирательным урнам могут прийти почти 520 тыс. человек — почти четверть избирателей от общей численности по Ставропольскому краю.