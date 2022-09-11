Энергодар, Бывш. УССР, , 10:23 — REGNUM Из-за постоянно меняющейся нагрузки и режимов работы турбин и реакторов Запорожской АЭС, а также обстрелов киевскими боевиками высоковольтных линий и энергетической инфраструктуры работа энергоблоков станции была остановлена. Об этом 11 сентября рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

«Остановка энергоблоков Запорожской АЭС связана с тем, что режим работы реакторов и турбин энергоблоков постоянно вынуждены изменять. Обстрелы станции и линий электропередачи для выдачи мощности станции привели к их повреждению. Соответственно приходится постоянно менять режим работы энергоблоков — это для них крайне вредно», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Рогов уточнил, что на сегодняшний день высоковольтные линии электропередачи на освобождённую от киевских нацистов территорию Запорожской области перебит прицельными обстрелами ВСУ, а также напомнил, что передача электроэнергии на находящуюся под контролем киевского режима территорию прекращена по инициативе последнего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что из-за давления Соединённых Штатов эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и ООН не готовы сказать, кто на самом деле ведёт обстрелы Запорожской АЭС, даже пребывая под огнём летящих со стороны ВСУ снарядов.