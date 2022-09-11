Киев, , 10:15 — REGNUM От ответа на требование нацистского киевского режима как можно быстрее поставить ВСУ немецкие танки Leopard ушла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Об этом 11 сентября сообщает германский телеканал N-tv.

Анналена Бербок Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen

По его данным, Бербок получила такой запрос от главы так называемого МИД киевского режима Дмитрия Кулебы.

«По мере изменения ситуации на местах мы всегда анализируем нашу поддержку и будем обсуждать дальнейшие шаги вместе с нашими партнёрами», — сказала она.

При этом ранее в Киеве неоднократно жаловались, что помощь финансового и военного характера от западных с ран поступает не так быстро, как хотели бы представители киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетила Киев с незапланированным визитом.