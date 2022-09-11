Глава МИД ФРГ ушла от ответа на вопрос о поставках Киеву танков Leopard
Киев, 11 сентября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. От ответа на требование нацистского киевского режима как можно быстрее поставить ВСУ немецкие танки Leopard ушла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Об этом 11 сентября сообщает германский телеканал N-tv.
По его данным, Бербок получила такой запрос от главы так называемого МИД киевского режима Дмитрия Кулебы.
«По мере изменения ситуации на местах мы всегда анализируем нашу поддержку и будем обсуждать дальнейшие шаги вместе с нашими партнёрами», — сказала она.
При этом ранее в Киеве неоднократно жаловались, что помощь финансового и военного характера от западных стран поступает не так быстро, как хотели бы представители киевского режима.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетила Киев с незапланированным визитом.