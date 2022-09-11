Москва, 11 сентября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова приняла участие в голосовании на выборах РФ.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Татьяна Москалькова

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«Проголосовала. Электронно», — ответила она во время рабочей поездки во Владивосток.

Выборы различных уровней проходят в России в рамках единого дня голосования — с 9 по 11 сентября.