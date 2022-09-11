Кемерово, 11 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Первый Международный театральный фестиваль-форум «Сверкающие грани театра» открылся в Кемеровской области 10 сентября, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

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В день открытия фестиваля перед зрителями выступили солисты Государственного академического Мариинского театра, актёры театра «Лицедеи» из Санкт-Петербурга и артисты шоу ростовых кукол Аркадия Ковтуна из Москвы. Ведущим программы стал народный артист России Дмитрий Харатьян.

Работа масштабного фестиваля-форума продлится до 30 октября. Жителей и гостей региона ждут драматические, музыкальные, кукольные и балетные постановки. Также в рамках фестиваля пройдут выставки, творческие встречи и круглые столы.

В фестивале примут участие 30 профессиональных театров из России, Белоруссии, Донецкой Народной Республики, Казахстана и Чехии. Всего в программе фестиваля будет задействовано более 1500 артистов и других деятелей искусств.