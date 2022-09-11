Владикавказ, , 10:11 — REGNUM В Северной Осетии стартовал заключительный день выборов в парламент региона. Предыдущий день голосования закончился с показателями явки избирателей — 34,71%. К избирательным урнам пришли уже свыше 179 тыс. жителей республики.

Заседание парламента Северной Осетии Parliament-osetia.ru

Напомним, в рамках выборов в парламент РСО-Алании седьмого созыва предстоит распределить 70 депутатских мандатов. В борьбе за голоса избирателей участвуют пять партийных объединений. Зарегистрированы 385 кандидатов. В парламент пройдут партии, преодолевшие пятипроцентный барьер.

Всего в регионе проходит 151 избирательная кампания. Помимо депутатов законодательного органа региона седьмого созыва, будут избраны представители в органы местного самоуправления. К избирательным урнам могут прийти 515 774 избирателей

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